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«Роснефть» признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ESG рейтинге RAEX-Europe

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Zamir Usmanov/Global Look Press

«Роснефть» стала лучшей в нефтегазовой отрасли и вошла в Топ-5 российских компаний независимого европейского рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe), сообщает пресс-служба компании.

В 2021 году в ESG рейтинге RAEX-Europe приняли участие 155 российских компаний. Особенно высокую оценку «Роснефть» получила в области корпоративного управления.

Позитивное влияние на положение «Роснефти» в рейтинге RAEX-Europe оказало возросшее количество публикаций в СМИ по теме ESG. Согласно опубликованному в середине декабря рейтингу агентства «Интерфакс», нефтяная компания стала лидером нефтегазовой отрасли России по упоминанию в контексте ESG-повестки в российских медиа. В 2021 году вышло более 2 тыс. материалов в СМИ о ESG-инициативах «Роснефти», посчитали аналитики системы управления репутацией «СКАН-Интерфакс».

Напомним, с 2007 года «Роснефть» публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Также компания является членом Глобального договора ООН. «Роснефть» первой среди российских компаний публично подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития и интегрировала их в корпоративную стратегию.

Компания продолжает укреплять позиции в международных ESG рейтингах. На прошедшей в сентябре в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН «Роснефть» получила статус компании – лидера в области устойчивого развития и была включена в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD.

Также «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP. По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - на уровень превышающий средний показатель глобального климатического рейтинга участников. При этом деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по наивысшей шкале «А».

Глобальная компания по предоставлению аналитических финансовых услуг и кредитных рейтингов S&P Global Corporate Sustainability Assessment повысила рейтинг «Роснефти» в области устойчивого развития до 47 баллов.

По мнению аналитиков инвестиционного банка VТB Capital, фокус «Роснефти» на ESG в целом имеет высокую оценку и поддержку инвесторов. В американском инвестбанке JP Morgan одним из ключевых катализаторов привлекательности компании называют обновление ее стратегии, в том числе, в части мер борьбы с изменением климата.

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