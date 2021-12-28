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В МИДе оценили возможные санкции США против госдолга России

МИД: российский рынок успешно работает и адаптируется с учетом возможных санкций США

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал возможное введение Соединенными Штатами санкций против российского суверенного долга, сообщает РИА «Новости».

«Российская экономика уже достаточно давно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Как представляется, в большинстве случаев реакция рынка на потенциальные «новые» ограничения со стороны США уже заложена его участниками в «инвестиционные издержки», включая корректировку показателей доходности и т.д.», — пояснил Биричевский.

Он отметил, что американские санкции больше не вызывают существенных изменений динамики на рынках.

«Фантазировать же за американцев, у которых это получается и так вполне успешно (даже чрезмерно) относительно того, какие бы можно было бы придумать очередные необоснованные и абсурдные ограничения против России, ‒ это совершенно не наше дело. Мы готовы работать в любых условиях и с любыми прагматично и уважительно настроенными партнерами», — отметил Биричевский.

Ранее в МИД оценили риск отключения России от SWIFT.

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