В МИДе оценили возможные санкции США против госдолга России

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал возможное введение Соединенными Штатами санкций против российского суверенного долга, сообщает РИА «Новости».

«Российская экономика уже достаточно давно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Как представляется, в большинстве случаев реакция рынка на потенциальные «новые» ограничения со стороны США уже заложена его участниками в «инвестиционные издержки», включая корректировку показателей доходности и т.д.», — пояснил Биричевский.

Он отметил, что американские санкции больше не вызывают существенных изменений динамики на рынках.

«Фантазировать же за американцев, у которых это получается и так вполне успешно (даже чрезмерно) относительно того, какие бы можно было бы придумать очередные необоснованные и абсурдные ограничения против России, ‒ это совершенно не наше дело. Мы готовы работать в любых условиях и с любыми прагматично и уважительно настроенными партнерами», — отметил Биричевский.

Ранее в МИД оценили риск отключения России от SWIFT.