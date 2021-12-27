ФАС разоблачила сговор семи компаний на рынке металлопроката

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картельный сговор на рынке металлопроката.

Выяснилось, что семь крупнейших компаний нарушили закон о защите конкуренции. Речь идет о АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо».

Данные организации вступили в антиконкурентный сговор и долгое время поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 руб.

В ближайшее время в отношении компаний возбудят административные дела, им также выдано предписание о прекращении противоправных действий.

В ФАС напомнили, что за заключение картельного сговора в России предусматривается наложение на предприятия оборотных штрафов.

Кроме того, решение антимонопольной службы и материалы по делу будут направлены правоохранителям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье об ограничении конкуренции. Она предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее ФАС возбудила два дела о картеле против 10 компаний в сфере IT-безопасности.