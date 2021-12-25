Вице-президент Ирана заявил о погашении долга перед Россией по АЭС в Бушере

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере. Об этом сообщает РИА «Новости».

В августе посол России в Иране Леван Джагарян рассказал, что Москва и Тегеран не урегулировали вопрос с иранской задолженностью по АЭС «Бушер». Сложности возникли из-за американских санкций против Ирана, из-за которых средства Тегерана были заблокированы в банках Японии и Южной Кореи.

Также сообщалось, что Тегеран должен России за работы по созданию атомной электростанции (АЭС) «Бушер-2» порядка €500 млн.

АЭС «Бушер» — это атомная электростанция в Иране вблизи города Бушер. Первый блок атомной станции, в строительстве которого приняла участие Россия, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Предполагается, что на этом объекте будут возведены второй, а затем и третий энергоблоки.