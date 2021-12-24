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«Росатом» захотел сам собирать батарейки у граждан в почтовых отделениях

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«Газета.Ru»

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), входящий в госкорпорацию «Росатом», запланировал с 1 марта 2022 года начать самостоятельно собирать старые батарейки у российских граждан. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол обсуждения.

ФЭО обсудил эту возможность с участниками рынка после совещания в Минприроды. Оператор предложил лишить импортеров батареек права их собирать, транспортировать и утилизировать.

Для российских граждан это означает, что из всех магазинов пропадут контейнеры для сбора батареек. Предложено, чтобы сбор осуществлялся через отделения «Почты России». ФЭО также предложил обязать торговые точки получать паспорта опасности на контейнеры с батарейками.

Строительство новых мусоросжигательных заводов считается оптимальным вариантом борьбы с засильем твердых коммунальных отходов в России. Однако помимо сети МСЗ необходимо создание в стране эффективной системы переработки мусора, а также законодательное закрепление сортировки ТКО, рассказали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

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