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На Украине заявили о «постоянной угрозе санкциями» против «Северного потока-2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что страна сделает все, чтобы европейским партнерам «Газпрома» постоянно грозили санкции США из-за «Северного потока — 2». Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

По его словам, Соединенные Штаты пока не ввели санкции против газопровода, потому что его строительство возобновилось в одно время с инаугурацией президента США Джо Байдена.

По мнению Витренко, «Северный поток — 2» не ввели в эксплуатацию благодаря сотрудничеству Украины с иностранными партнерами.

«Мы проводим постоянную работу касательно возможности наложения санкций на «Северный поток-2». Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим», — сказал он.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что сейчас крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. В компании заявили, что работают над увеличением собственной добычи «голубого топлива», для этого применяются новые технологии и управленческие подходы, изучаются и разрабатываются перспективные участки недр.

22 декабря «Нафтогаз Украины» пожаловался Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.

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