Украина планирует сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы

Украина рассчитывает снизить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы и повысить собственную добычу голубого топлива. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров 23 декабря, передает ТАСС.

«Мы подготовили два документа. Наша цель — мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы, а также увеличение [объемов] газа собственной добычи», — сказал председатель украинского правительства.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в условиях роста цен на газ в Европе страна все равно продолжит его закупать, так как собственной добычи не хватает, и они намерены привлекать средства на международных рынках.

В компании отметили, что крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. В связи с этим «Нафтогаз Украины» работает над увеличением собственной добычи «голубого топлива», для этого применяются новые технологии и управленческие подходы, изучаются и разрабатываются перспективные участки недр.