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В Германии оценили ситуацию с поставками газа из России

Минэкономики ФРГ: в Германии нет перебоев с поставками российского газа

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Безопасность поставок газа в ФРГ по-прежнему гарантируется, в настоящее время признаков перебоев в поставках нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства экономики ФРГ.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. Безопасность поставок по-прежнему гарантируется. В настоящее время у нас нет признаков перебоев в поставках», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве исходят из того, что контракты с РФ на поставку газа будут соблюдаться.

В ведомстве также подтвердили, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, при этом «абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах», так как по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС.

Ранее сообщалось, что российский газ перестал поступать в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Это произошло после того, как «Газпром» решил не резервировать мощности газопровода на 21 и 22 декабря.

В связи с решением компании начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя остановку поставок газа в Германию, отметил, что у компании есть обязательства перед клиентами по поставкам газа. Они вычисляются в соответствии с заявками.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность более 2 тыс. километров.

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