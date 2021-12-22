Таиланд решил закрыть все провинции для туристов, кроме Пхукета

Таиланд временно закрывает все провинции страны для посещения туристами, кроме Пхукета, с 22 декабря 2021 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Иностранные туристы, приезжающие в Таиланд в рамках программы «Песочница», теперь не смогут оформить разрешение на въезд по Thailand Pass, то есть без карантина. Единственным исключением остался Пхукет.

Другие провинции Таиланда могут открыться для посещения лишь только в том случае, если туристы пройдут обязательный карантин в номере отеля.

Пассажиры, которые прибывают в Таиланд по программе Test & Go и «Песочница», должны будут пройти второй тест на COVID-19 методом ПЦР-тестирования, а не самотестирование на антиген. Причем сделать это можно будет бесплатно в тех учреждениях, которые обозначило правительство.

Туроператоры считают, что на турпоток из России нововведение практически не повлияет, так как большинство туристов летают именно в Пхукет.

К середине ноября россияне начали массово жаловаться на сложности при регистрации в системе ThaiPass. Это связано с тем, что с 1 ноября все прибывшие в Таиланд должны предоставить необходимые документы онлайн.