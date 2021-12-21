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В Калининграде назвали угрозой литовские санкции в отношении грузов из Белоруссии

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Инициатива литовских властей по ограничению транзита грузов из Белоруссии может серьезно повлиять на ситуацию в Калининградской области, об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор региона Антон Алиханов, комментируя предложение министерства транспорта Литвы о санкциях в отношении продукции, которая так или иначе прибывает с белорусской границы.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», — объяснил глава Калининградской области.

По его словам, Литва в целом должна соблюдать принцип свободы транзита товаров. Но, отметил Алиханов, если в конечном счете будут вводиться ограничения для грузов из Белоруссии, то Вильнюсу необходимо рассмотреть исключения для России.

«Я считаю, ограничение этих перевозок не должно вообще никогда вводиться и даже рассматриваться, потому это уже не отношения Литвы и Белоруссии или еще кого-то, это отношения с Россией. И здесь надо соответствующие исключения предусматривать, если они будут что-то у себя ограничивать», — подытожил губернатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС и НАТО с предложением ввести превентивные санкции против России и не ждать, пока Москва предпримет какие-то враждебные шаги.

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