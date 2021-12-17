«ЛУКойл» допустил нефть по $380 в ближайшие десятки лет

В «ЛУКойл» допускают, что цена на нефть к 2050 году может вырасти до $380 за баррель, так как значительно увеличатся выплаты за выбросы СО2. Об этом сообщается в презентации компании о перспективах развития мировой энергетики.

«В сценарии «Трансформация» высокие цены на СО2 и инфляция приведут к повышению мировых цен на нефть до $380 за баррель», — отмечается в документе.

По этому сценарию эталонная марка Brent в ценах 2020 года будет стоить $35, но с учетом инфляции ее стоимость будет $120, оставшаяся часть будет складываться из платы за выбросы.

По сценарию «Равновесие» стоимость нефти в 2050 году составит $197 за баррель. По текущим ценам стоимость нефти будет $40, еще столько же – инфляция — и оставшаяся часть – плата за выбросы.

Умеренный сценарий развития «Эволюция» предполагает, что в середине века нефть будет стоить $128. В пересчете на текущие цены Brent будет стоить $50 долларов, $60 уйдут на инфляцию. А вот плата за выбросы составит менее $20.

«ЛУКойл» к 2050 году собирается достигнуть углеродной нейтральности, чтобы остаться конкурентоспособным при всех «климатических сценариях», заявил вице-президент компании по стратегическому развитию Леонид Федун.

В начале декабря аналитики Deutsche Bank посчитали, что цены на нефть в будущем году могут упасть ниже $60 за баррель. Это может произойти из-за существенного увеличения избытка предложения, даже если страны ОПЕК+ отложат запланированное повышение добычи до апреля.