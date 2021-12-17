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Стал известен уровень дохода российских YouTube-блогеров от незаконной рекламы алкоголя

«Ъ»: российские YouTube-блогеры заработали на незаконной рекламе алкоголя 175 млн рублей

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Depositphotos/«Газета.Ru»

Российские YouTube-блогеры могли заработать в течение года около 175 млн рублей на рекламных «интеграциях» с алкогольными брендами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической платформы Yoloco.

Платформа изучила 160 тыс. роликов с упоминаниями алкобрендов, размещенных на YouTube в период с 15 ноября 2020 года по 15 ноября 2021 года.

Реклама алкоголя в интернете полностью запрещена законом «О рекламе» с июля 2012 года, напоминает издание. Так, за нарушение закона физическим лицам грозит штраф в размере до 2,5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 4 до 20 тыс. рублей.

По данным «Коммерсанта», случай с привлечением блогера Насти Ивлеевой за рекламу вермута стал самым громким. Федеральная антимонопольная служба обязала девушку удалить видео с YouTube.

Согласно информации ФАС, с начала 2021 года в службу поступило порядка 17 тыс. жалоб о нарушениях в сфере рекламы, в том числе 10% от поданных с января по июнь приходится на нарушения в рекламе алкогольной продукции.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают российские блогеры-миллионники на YouTube.

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