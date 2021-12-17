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Путин поручил Минэку бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову проработать тему создания комплексов детского питания «от поля до тарелки». Об этом сообщает РИА «Новости».

На заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент призвал главу Минэкономразвития проработать вопрос, соблюдая при этом действующие нормы законодательства о контрактной системе.

Путин отметил, что бизнес, скорее всего, будет уверенно вкладываться в развитие таких комплексов - «а там на каждом шагу нужно что-то строить». Возможно, бизнесмены столкнутся с проблемами в связи с этим.

«Я вас просто прошу подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен», — сказал Путин, обращаясь к Решетникову.

Ранее в России придумали, как улучшить питание детей в школах. Инициатива Союза потребителей связана с жалобами родителей — многие считают, что в этом году качество школьного питания ухудшилось.

В Союзе потребителей напомнили, что с начала этого года овощи в стране подорожали в 1,5–2 раза, куриное мясо — на 25–35%. Кроме того, увеличилась стоимость круп, макаронных изделий и молока.

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