Яндекс назвал самое выгодное время для заказа такси на Новый год

В России 31 декабря выгоднее всего заказать такси оказалось в период до 20 или после 22 часов, когда услуга будет самой дешевой. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на данные исследования «Яндекс Go».

В исследовании отмечается, что 31 декабря под вечер большинство людей уже совершили свои поездки и готовятся к празднику. Поэтому свободных машин становится больше, такси приедет быстрее и поездка окажется дешевле.

Однако перед самым Новым годом таксисты стараются завершать смены, чтобы успеть к своим семьям за новогодний стол. В это время совершить поездки будет дороже всего.

Также согласно материалам исследования, в промежуток после полуночи до 2.00 1 января многие люди не сидят дома. Большинство ездят в гости или к главным городским елкам. Учитывая, что в это время количество свободных машин может быть минимальное, а спрос на них растет, соответственно значительно могут возрасти цены на поездку.

После Нового года самые выгодные поездки можно совершить 1 января с 8 до 10 утра и в обеденное время.

Минтранс в конце сентября решил обязать самозанятых водителей такси заключать договоры с агрегаторами. Согласно законопроекту, еще одним условием будет прохождение медосмотров и проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния автомобиля. Ожидается, что основную часть положений законопроекта могут ввести в действие с 1 сентября 2022 года.