Украина может перейти на газ из-за дефицита угля

Минэнерго Украины предлагает помочь ТЭС и ТЭЦ газовыми закупками, так как в стране наблюдается дефицит угля. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Если необходимость в переходе на газ появится, то для ТЭС и ТЭЦ, для которых основным топливом является каменный уголь, будет предусмотрена вспомогательная услуга по закупке топлива для безубыточности работы предприятий, отмечается в сообщении.

По словам первого замминистра энергетики Юрия Власенко, на Украине нельзя допустить повторения ситуации 2020 года, когда «Центрэнерго» использовал газ для производства электроэнергии, но не смог потом за него расплатиться.

Однако в пресс-релизе Минэнерго подчеркивается, что Украина продолжает накапливать уголь на своих складах. Так, в декабре 2021 года ожидается поставка 2 млн тонн угля при потреблении 1,7 млн тонн в месяц.

Запас угля на украинских теплоэлектростанциях не достигает гарантированного минимума. По данным на 13 декабря, худшие показатели — на Бурштынской ТЭС (25,5 тыс. тонн при 161 тыс. тонн гарантированных запасов) — там в конце ноября произошел взрыв, а также на Углегорской ТЭС (10 тыс. тонн при 77,6 тыс. тонн гарантированных запасов).