Укравшая 23 млн кассирша из Ачинска рассказала, куда пропали деньги

Анна Григорьева, укравшая из кассы банка 23 млн рублей, заявила, что отдала украденные деньги вымогателям, сообщает Telegram-канал «Ачинский набат» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее словам, денег у нее нет, так как она передала всю сумму неизвестным людям, которые устроили шантаж.

В правоохранительных органах ее версию подвергли сомнению — Григорьева не смогла внешне описать шантажистов.

В начале декабря стало известно, что кассир банка в городе Ачинск Красноярского края похитила 22,5 млн рублей. Недостачу в отделении заметили спустя несколько дней. За это время 30-летняя Анна Григорьева пыталась свести счеты с жизнью, угрожала самоубийством своему супругу. Затем похитившая деньги пропала.

Ранее жители Ачинска разделились на два лагеря из-за укравшей 23 млн кассирши банка.

Одни считают, что кассир — не воровка, и ее либо подставило начальство, либо кто-то шантажировал. На это указывает, по их мнению, то, что перед бегством женщина якобы пыталась свести счеты с жизнью, а в записке, оставленной близким, сообщала, что боится чьих-то угроз. Жители считают, что нужно проверить начальство банка, где трудилась женщина.