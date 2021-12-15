ПСБ и ТПП расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК

Председатель ПСБ Петр Фрадков и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подписали соглашение, в рамках которого стороны будут выстраивать взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями оборонно-промышленного комплекса для реализации проектов диверсификации.

«ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК — банк не только комплексно обеспечивает сектор необходимыми финансовыми решениями, но и выступает интегратором взаимодействия всех участников рынка при реализации проектов диверсификации. Вместе с ТПП РФ мы поможем инновационным высокотехнологичным организациям из сегмента МСБ выстроить эффективный диалог и наладить совместную работу с предприятиями оборонного сектора и запустить успешные проекты по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения», — отметил Фрадков.

Соглашение было подписано в рамках проведения собрания Совета руководителей ТПП РФ, в котором приняли участие делегаты от региональных ТПП, руководители коммерческих организаций, союзов, ассоциаций, представители Федерального собрания РФ, исполнительной власти и общественных организаций.

«У оборонного комплекса страны большой производственный и интеллектуальный потенциал, позволяющий решать самые амбициозные задачи. Освоить и нарастить выпуск продукции гражданского назначения — ключевая задача для предприятий ОПК, поставленная Президентом нашей страны. Здесь на помощь оборонке может прийти наш инновационный и высокотехнологичный бизнес. Торгово-промышленная палата России совместно с ПСБ будет работать над выстраиванием продуктивного диалога между предпринимателями и оборонными предприятиями для реализации их совместных проектов», — рассказал Катырин.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поставил задачу довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения до 30% от общего объема производства к 2025 году, а к 2030 – до 50%. ПСБ планирует трансформировать идеи МСБ в успешные проекты для обеспечения нового качества реализации программ диверсификации.