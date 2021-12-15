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Немецкий политик Мерц назвал бессмысленными санкции против «Северного потока-2»

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Кандидат на пост главы германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» нет смысла. Его слова привожит ТАСС.

По его словам, российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза, но «Северный поток — 2» для этого вряд ли подойдет.

Мерц отметил, что власти ФРГ допустили ошибку, когда признали проект только экономическим и позволили достроить трубопровод. «Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу», — завил политик.

Он добавил, что в настоящий момент сертификация «Северного потока-2» невозможна.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не соответствует нормам ЕС

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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