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Эксперты раскрыли способ вернуть украденные через интернет-магазины деньги

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Эксперты рассказали РБК, как можно защитить свои деньги от мошенников из онлайн-магазина и как их вернуть в случае кражи.

Чтобы снизить риски при попадании данных карты в руки мошенников, россиянам советуют завести отдельный счет в банке, который будет не привязан к карте. С такого счета можно периодически пополнять карту на небольшие суммы для ежедневных расходов.

Кроме того, товары следует покупать на платформах с системой 3D Secure, которая предусматривает подтверждение операции с помощью кода из СМС, отправленного на телефонный номер, привязанный к карте покупателя.

Если мошенники все-таки украли деньги в онлайн-магазине, который не использует 3DS, то клиент сможет вернуть средства.

«В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис», — рассказали в Промсвязьбанке.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов в свою очередь отметил, что если предприятие не поддерживает 3D Secure, то у банк-эмитента есть право запустить процедуру возврата оспариваемых средств — чарджбэк. Для этого пользователь должен подать заявление в свой банк на оспаривание мошеннической операции. Главное это сделать не позднее чем через 120 дней с даты совершения транзакции.

По словам источника на рынке онлайн-торговли, если злоумышленник использовал карту в интернете на сайтах, где не требовалась двухфакторная авторизация, ее владелец может опротестовать такие транзакции и вернуть средства. В некоторых случая торговые площадки сами идут навстречу и возвращают платеж, если заказ не был отправлен.

Однако в случае если вместе с картой мошенник получил доступ к телефону и подтвердил платеж с помощью двухфакторной авторизации, то опротестовать такие операции и вернуть деньги практически невозможно. Решение в пользу владельца карты сможет принять только суд при содействии правоохранительных органов.

Ранее эксперт объяснил, как мошенники могут получить личные данные человека.

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