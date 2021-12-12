Bloomberg: ФРГ не обещала США приостановить «Северный поток – 2» из-за Украины

В Германии заявили, что не обещали США приостановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство и новый канцлер Германии Олаф Шольц не имеют права вмешиваться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что новое правительство Германии сохранит лояльное отношение к «Северному потоку – 2». Об этом он сообщил журналистам.

До этого сообщалось, что проект «Северный поток — 2» может быть признан неприемлемым в случае «вторжения» России на Украину.

Отмечается, что ранее прошли «довольно активные переговоры» между США и Германией по проблематике российского газопровода «Северный поток — 2».