Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден пригрозил Путину финансовой изоляцией России 13:39
Песков пригрозил «страданиями» в ответ на возможные санкции США 13:32
Песков рассказал, каким было настроение Путина после разговора с Байденом 13:30
Стало известно, почему Дзюба пропускает матч с «Динамо»... 13:29
В Южную Корею завезли «омикрон»-штамм из России 13:25
G7 призывает Россию к деэскалации ситуации на Украине 13:20
Умерла автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс 13:09
Вартанян: Хабиб никогда не вернется ради боя с Оливейрой 13:09
Стало известно, на каком месте Мазепин завершил сезон-2021 «Формулы-1» 13:05
В Москве подростки попали в реанимацию после распития коньяка 13:03

Пенсионеров предупредили о блокировке карты «Мир» из-за небольших переводов от детей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия» напомнил о недостатках карты «Мир», на которую в России приходят все социальные выплаты.

Так, например, если пенсионерам постоянно приходят небольшие суммы на счет, то карту могут заблокировать. При этом переводы могут быть от близких родственников, например, детей или других лиц.

«Карта будет заблокирована за подозрительные поступления», — говорится в материале.

Также доступ к карте могут ограничить за частые онлайн-покупки.

Кроме того, авторы публикации напоминают, что «Мир» можно использовать только в России.

Среди плюсов карты журнал выделяет четырехступенчатую систему защиты, помогающую предотвратить взломы и кражу средств, отсутствие комиссии при снятии или переводе денег, а также дополнительные услуги пенсионерам по льготному тарифу.

Ранее юрист предупредил о последствиях использования банковской карты родственника.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть