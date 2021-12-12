Пенсионеров предупредили о блокировке карты «Мир» из-за небольших переводов от детей

Онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия» напомнил о недостатках карты «Мир», на которую в России приходят все социальные выплаты.

Так, например, если пенсионерам постоянно приходят небольшие суммы на счет, то карту могут заблокировать. При этом переводы могут быть от близких родственников, например, детей или других лиц.

«Карта будет заблокирована за подозрительные поступления», — говорится в материале.

Также доступ к карте могут ограничить за частые онлайн-покупки.

Кроме того, авторы публикации напоминают, что «Мир» можно использовать только в России.

Среди плюсов карты журнал выделяет четырехступенчатую систему защиты, помогающую предотвратить взломы и кражу средств, отсутствие комиссии при снятии или переводе денег, а также дополнительные услуги пенсионерам по льготному тарифу.

Ранее юрист предупредил о последствиях использования банковской карты родственника.