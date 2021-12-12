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Эксперт назвал идеальный материал для искусственной елки

Эксперт Шапкин посоветовал искусственные ели из полиэтилена

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РИА «Новости»

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал в разговоре с телеканалом RT, на что стоит обратить внимание при выборе искусственной новогодней ели.

Он подчеркнул, что елка в первую очередь должна быть безопасной.

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем», — сказал специалист.

Производители нередко комбинируют дорогие материалы с дешевыми, отметил Шапкин. Он посоветовал выбрать елку, сделанную из полиэтилена, так как это самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики, по его словам, выделяют вредные вещества.

«Лучше всего смотреть — там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно», — резюмировал эксперт.

Ранее совладелец сети строительных гипермаркетов Мария Евневич объяснила, почему дорожают натуральные ели.

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