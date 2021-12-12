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Путин рассказал, как зарабатывал в 90-е годы

Президент России Путин рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом, сообщает телеканал «Россия 24», опубликовавший тизер фильма «Новейшая история».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — рассказал Путин.

В своем интервью для журналиста Андрея Кондрашова в 2018 году, российский президент рассказал, что когда ушел с работы из мэрии после проигрыша Анатолия Собчака выборы градоначальника, он готов был начать работать в такси.

По его словам, хотя Владимир Путин никогда не хотел уезжать из Петербурга, он благодарен, что его пригласили на работу и он смог обосноваться в Москве. Путин отметил, что когда его пригласили в администрацию президента, он не мог не принять это предложение — по его словам, какой-либо другой работы он тогда не смог бы найти.

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