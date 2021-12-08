Депутаты потребовали от аптек продавать лекарства поштучно

Аптеки могут обязать продавать лекарства поштучно. С таким требованием выступили председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов, передает RT.

По словам депутатов, возможность приобретения лекарств поштучно, а не целыми упаковками, позволит гражданам сэкономить при покупке лекарств, когда необходимо использовать не всю упаковку препарата. Тем самым люди будут избегать переплат за превышающее необходимый минимум количество рекомендованного врачом препарата.

Сейчас порядок продажи лекарств в аптеках регулируется приказом Минздрава России, согласно которому можно нарушить упаковку, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше, чем в целой.

Депутаты считают, что расплывчатая формулировка приказа оставляет возможность нарушение упаковки на усмотрение самих аптек, которые зачастую не собираются этого делать. Так как продажа целого препарата выгоднее его части.

Российский интернет-ритейлер Wildberries в начале сентября стал продавать лекарства, их доставка сейчас доступна жителям Москвы и Московской области.