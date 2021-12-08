Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру 16:02
Шипенко не исключил, что воспользуется льготной ипотекой для космонавтов 16:02
«Скандальный тренер и патриот России»: украинское издание о смерти Гамулы 16:00
Экс-посол США в России назвал «победу Путина» 16:00
Байден нарушил слово на переговорах с Путиным 15:58
Украина создала новый госорган для «мирного урегулирования» ситуации... 15:57
Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения 15:57
Илон Маск официально стал бездомным 15:55
Притворившаяся светской львицей студентка три недели ела и пила бесплатно 15:55
Премьер Швеции объяснила нацистское приветствие своего министра 15:55

Депутаты потребовали от аптек продавать лекарства поштучно

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Аптеки могут обязать продавать лекарства поштучно. С таким требованием выступили председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов, передает RT.

По словам депутатов, возможность приобретения лекарств поштучно, а не целыми упаковками, позволит гражданам сэкономить при покупке лекарств, когда необходимо использовать не всю упаковку препарата. Тем самым люди будут избегать переплат за превышающее необходимый минимум количество рекомендованного врачом препарата.

Сейчас порядок продажи лекарств в аптеках регулируется приказом Минздрава России, согласно которому можно нарушить упаковку, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше, чем в целой.

Депутаты считают, что расплывчатая формулировка приказа оставляет возможность нарушение упаковки на усмотрение самих аптек, которые зачастую не собираются этого делать. Так как продажа целого препарата выгоднее его части.

Российский интернет-ритейлер Wildberries в начале сентября стал продавать лекарства, их доставка сейчас доступна жителям Москвы и Московской области.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть