Белый дом назвал «Северный поток --2» рычагом давления на Москву

Белый домБелый дом считает, что «Северный поток 2» — рычаг давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

США ожидают, что «Северный поток 2» будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину. Судьба газопровода в контексте Украины является одним из ведущих приоритетов для США, заявили в Белом доме.

В Госдепе заявили, что США ожидают, что «Северный поток 2», предназначенный для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на Украину

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд добавила, что США уже ведут консультации с новым правительством Германии, от позиции которой зависит реализация проекта, и видят «готовность к решительным действиям».

Ранее сообщалось, что преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена заняла тема Украины и отсутствие прогресса по минским соглашениям.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

Ранее источники сообщили телеканалу CNN, что США могут эвакуировать своих граждан с Украины на фоне «угрозы российского вторжения».