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Новая соцсеть Трампа привлекла $1 млрд инвестиций

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Eduardo Munoz/Reuters

Проект бывшего президента США Дональда Трампа в сфере социальных сетей привлек $1 млрд инвестиций. Об этом говорится в заявлении Trump Media & Technology Group.

Бывший американский лидер при этом отметил, что привлеченные в предприятие средства являются «важным сигналом для крупнейших технологических компаний о том, что цензуре и политической дискриминации необходимо положить конец».

«Америка готова к TRUTH Social, платформе, которая не будет проводить дискриминацию на основе политической идеологии», — сказал Трамп, заявляя, что в дальнейшем проект окрепнет и сможет противостоять «тирании» крупнейших ИТ-компаний.

Ранее сообщалось, что компания планировала привлечь инвестиции за счет продажи акций хедж-фондам (частным инвестиционным фондам) и семейным офисам.

В октябре компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social, которая станет «соперником либеральных СМИ». Сам политик заявил, что создал новую соцсеть для противостояния тирании «больших технологий».

Вскоре Трампа обвинили в использовании для его соцсети исходного кода другой компании.

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