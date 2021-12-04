В Раде заявили, что Киев скоро будет вынужден вести переговоры с «Газпромом»

Экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что Киев в ближайшие месяцы может обратиться к «Газпрому» для закупки газа. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

«Я понял тактику (пропрезидентская партия — «Газета.Ru») «Слуг народа», когда они говорят, мол, мы перезимуем. Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Беларуси, они перезимуют. Я просто даю свое аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдет полтора-два месяца, и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским «Газпромом» о прямом контракте на покупку газа», — заявил парламентарий.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах (ПГХ) страны содержится необходимое количество газа, чтобы пережить зимний отопительный сезон.

До этого сообщалось, что «Нафтогаз Украины» представил «план спасения» газотранспортной системы страны (ГТС). Компенсация в 51 млрд гривен со стороны государственной компании «Оператор ГТС» должна пойти на закупку дополнительных объемов газа для заполнения подземных хранилищ (ПГХ). Однако с учетом привязки краткосрочных контрактов к биржевым и спотовым котировкам Киеву может не хватить выделенных денежных средств. Выходом из кризисного положения могло бы стать продление транзитного контракта с «Газпромом», который завершится в 2024 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».