Кредитный портфель Сбербанка по малым и средним предприятиями вырос почти на 40%

Сбер в 2021 году укрепил лидерство на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Портфель кредитования банка по МСП с начала года вырос на 39% и составил 2,9 трлн рублей. Эта цифра на 800 млрд рублей больше, чем год назад. При этом доля Сбера на рынке кредитования МСП выросла с 36% до 41%.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, кредитование малого и среднего бизнеса приоритетно для банка. Он подчеркнул, что кредитный портфель МСП компании не просто растет последние несколько лет, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются.

«Сегодня наш портфель МСП уже приближается к цифре 3 триллиона рублей. Мы продолжаем принимать активное участие в реализации программ льготного кредитования — кредитный портфель МСП с господдержкой составляет более 750 миллиардов рублей. Недавно мы присоединились к возобновленной программе кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 8,5 процентов, реализуемой Корпорацией МСП и Банком России. В банк уже поступили заявки от предпринимателей на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Помимо этого, с начала года мы провели более 14 тысяч реструктуризаций для предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 25 миллиардов рублей», — рассказал он.

Сбер также активно развивает и внедряет новые продукты и сервисы для малого и среднего предпринимательства. Так, Сбер сократил длительность осуществления платежа была до 1 секунды, а сам платеж для клиентов стал доступен круглосуточно. Для клиентов малого и микробизнеса в Сбере доступен онлайн-процесс кредитования. По нему половина онлайн-выдач осуществляется с принятием решения от 3 минут.

Кроме того, в интернет-банке СберБизнес за три года почти все финансовые продукты были переведены в «цифру». Они стали доступными для клиентов более 50 небанковских сервисов для ведения бизнеса. Сейчас количество пользователей СберБизнес составляет 2,4 млн клиентов.