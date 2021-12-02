Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В офисе Зеленского заявили об успешном предотвращении госпереворота на Украине 19:09
Шульман отказалась комментировать свое упоминание в новом альбоме Оксимирона 19:07
На Украине заявили, что Лукашенко «сжег мосты» в отношениях с Украиной 19:06
Российская биатлонистка: когда мне отогревали пальцы, я кричала 19:06
В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет 19:02
Великобритания и Канада присоединились к санкциям против Белоруссии 19:01
Васильев раскритиковал тренера сборной России по биатлону: он даже за место не... 18:53
Газзаев о словах Карпина об уходе: нельзя впадать в истерию 18:50
Кулеба заявил, что Украине нужна помощь Запада с противоракетной защитой 18:44
Назван самый популярный автомобиль среди украинцев 18:43

Кредитный портфель Сбербанка по малым и средним предприятиями вырос почти на 40%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбер в 2021 году укрепил лидерство на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Портфель кредитования банка по МСП с начала года вырос на 39% и составил 2,9 трлн рублей. Эта цифра на 800 млрд рублей больше, чем год назад. При этом доля Сбера на рынке кредитования МСП выросла с 36% до 41%.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, кредитование малого и среднего бизнеса приоритетно для банка. Он подчеркнул, что кредитный портфель МСП компании не просто растет последние несколько лет, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются.

«Сегодня наш портфель МСП уже приближается к цифре 3 триллиона рублей. Мы продолжаем принимать активное участие в реализации программ льготного кредитования — кредитный портфель МСП с господдержкой составляет более 750 миллиардов рублей. Недавно мы присоединились к возобновленной программе кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 8,5 процентов, реализуемой Корпорацией МСП и Банком России. В банк уже поступили заявки от предпринимателей на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Помимо этого, с начала года мы провели более 14 тысяч реструктуризаций для предприятий малого и среднего бизнеса на сумму 25 миллиардов рублей», — рассказал он.

Сбер также активно развивает и внедряет новые продукты и сервисы для малого и среднего предпринимательства. Так, Сбер сократил длительность осуществления платежа была до 1 секунды, а сам платеж для клиентов стал доступен круглосуточно. Для клиентов малого и микробизнеса в Сбере доступен онлайн-процесс кредитования. По нему половина онлайн-выдач осуществляется с принятием решения от 3 минут.

Кроме того, в интернет-банке СберБизнес за три года почти все финансовые продукты были переведены в «цифру». Они стали доступными для клиентов более 50 небанковских сервисов для ведения бизнеса. Сейчас количество пользователей СберБизнес составляет 2,4 млн клиентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть