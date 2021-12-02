В Кремле прокомментировали создание единой валюты России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет планов по введению единой валюты для РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом сообщил представитель Кремля во время ежедневного брифинга с журналистами.

По его словам, нынешние договоренности Москвы и Минска не предполагают введения единой валюты.

«Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось. В данном случае речь идет о том, что это будет гипотетически денежная единица», — сказал Песков.

Сотрудничество России и Белоруссии, как подчеркнул Песков, должно отвечать потребностям двух стран.

«Со времен, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем тогда, и будут вестись детальные переговоры», — обратил внимание пресс-секретарь российского главы государства.

В дальнейшем не исключаются дополнительные переговоры, связанные с интеграцией России и Белоруссии.

«Но до этого нужно еще дойти», — заключил он.

Ранее Лукашенко попросил Россию подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах.

В ноябре президент РФ Владимир Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.