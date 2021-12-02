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Лукашенко высказался о создании единой валюты Белоруссии и России

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Pavel Orlovsky/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил перспективы создания единой валюты с Россией. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости».

Глава государства заявил, что это более высокий уровень интеграции, к которому Москва и Минск еще не подошли.

«Подойдем — будем решать», — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что данный вопрос пока поднимать не нужно. По словам политика, к созданию единой валюты «надо прийти step by step».

Ранее на тему возможного введения единой валюты говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, в этом направлении уже сделаны первые шаги. Российский лидер отметил, что Центральный банк РФ и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере.

Также Путин сообщил, что между двумя государствами планируется создание единого платежного пространства.

В свою очередь Лукашенко заявил, что вопрос заключается не в том, что он или Путин тормозят процессы, связанные с единой валютой. Он подчеркнул, что российский ЦБ и белорусский Национальный банк пришли к соглашению, что «страны не готовы к этому».

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Отношения России и Белоруссии
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