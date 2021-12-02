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Новая соцсеть Трампа ищет $1 млрд

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Octavio Jones/Reuters

Новое предприятие бывшего президента США Дональда Трампа в сфере социальных сетей стремится привлечь до $1 млрд за счет продажи акций хедж-фондам (частным инвестиционным фондам) и семейным офисам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Компания Трампа Trump Media & Technology Group, которая еще не выпустила приложение для социальных сетей, которое, по ее данным, разрабатывается, уже должна получить 293 миллиона долларов, если ее сделка будет размещена в Нью-Йорке в результате слияния с фирмой Digital World Acquisition Corp.

Сделка оценила Trump Media в $875 млн, включая долги. Источники сообщили, что Trump Media теперь пытается привлечь дополнительно до $1 млрд при оценке почти в $3 млрд, чтобы отразить рост акций Digital World после того, как сторонники Трампа и дневные трейдеры раскупили ценные бумаги.

В сделке с Trump Media акции Digital World были оценены в $10 каждая. Источники сообщили, что сейчас Trump Media стремится обеспечить так называемые частные инвестиции в акционерный капитал (PIPE), которые позволят приблизить стоимость акций Digital World к их недавней цене.

В октябре компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social, которая станет «соперником либеральных СМИ». Сам политик заявил, что создал новую соцсеть для противостояния тирании «больших технологий».

Вскоре Трампа обвинили в использовании для его соцсети исходного кода другой компании.

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