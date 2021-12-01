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Белоруссия и «Газпром» договорились о цене на газ на 2022 год

Цена 1 тыс. кубометров газа из России для Белоруссии в 2022 году составит $128,52

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Reuters

Правительство Белоруссии и «Газпром» подписали протокол, согласно которому уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован на уровне 128,52 доллара за 1 тыс. куб. метров. Об этом сообщает ТАСС.

«Подписан протокол о ценах на российский газ для Белоруссии на 2022 год. Уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, — 128,52 доллара за 1 тыс. куб. метров», — говорится в сообщении белорусского Министерства энергетики.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия продлила на шесть месяцев Сербии цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров.

Он подчеркнул, что «это очень хорошая цена».

По словам президента Сербии, он также обсудил с президентом России Владимиром Путиным долгосрочное соглашение по поставке газа, которые пока не подписаны. Он добавил, что не имеет права обсуждать элементы договора, но после завершения шестимесячной стоимости на газ в $270 Сербия получит «исключительную цену на газ».

«Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости (поставок), о которой я особенно просил президента Путина», — рассказал Вучич.

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