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Jefferies: цена на нефть может подскочить до $150 за баррель

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Цены на нефть могут подняться до $150 за баррель при условии снятия основных коронавирусных ограничений. Об этом телеканалу CNBC заявил аналитик инвестбанка Jefferies Кристофер Вуд.

Аналитик считает, что появление нового варианта коронавируса не сможет надолго остановить рост цен на нефть. После снятия ограничений цена на сырье поднимется до многолетних максимумов.

«Стоимость барреля нефти превышала $80 в то время, когда большая часть Азии, в том числе и Китай, оставалась фактически закрытой. В полностью открывшемся мире цена может взлететь до $150», — отметил Вуд.

По сравнению с нынешним уровнем цен, нефть подорожает более чем на 100%. Также рост цен на топливо будет связан с тем, что сейчас никто не инвестирует в нефть, но все ее по-прежнему потребляют.

Несмотря на то, что в последние годы из-за «политических атак» инвестиции в разработку и добычу нефти снизились, это не помешало в 2020 году удовлетворить 84% мирового спроса на энергию за счет ископаемого топлива, заключил аналитик.

30 ноября мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 7%. Так, нефть марки WTI опустилась ниже $65 за баррель, Brent — ниже $68 первые с 23 августа.

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