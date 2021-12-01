В Совфеде одобрили закон о бюджете на 2022 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год, а также плановый период на 2023-2024 годы, сообщает ТАСС.

Доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы планируются в следующем году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей.

Отмечается, что расходы федерального бюджета в 2022 году по сравнению с 2019 годом (допандемийным периодом) увеличатся 5,479 трлн рублей или на 30,1%.

В следующем году также планируется повысить прожиточный минимум до 12 654 рублей, а минимальный размер оплаты труда — до 13 890 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%. Он объяснил решение скачком инфляции. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.

На сегодняшний день прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. Текущий МРОТ в России равен 12 792 рублям.