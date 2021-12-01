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Лукашенко подтвердил готовность перекрыть транзит энергоносителей, если Польша закроет границы

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БелТА/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границ с Польшей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы республики, он не собирается «смотреть на контракты», если его будут «душить поляки» или кто-то еще.

«Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» — сказал он.

Лукашенко добавил, что закрытие границ принесет больше ущерба Польше, чем Белоруссии.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемый по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа». Такое заявление последовало после того, как Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах и пригрозил ввести против республики санкции.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что, теоретически, Лукашенко как президент транзитной страны может перекрыть поставки в Европу, однако это будет нарушением контракта.

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