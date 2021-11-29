Новак заявил, что Россия обеспечена нефтью на 30 лет

Запасов нефти в России хватит по меньшей мере на 30 лет, а газа — на 50 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, вопреки процессу энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

«Мы полагаем что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках», — сказал вице-премьер.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о нехватке мощностей у российских нефтекомпаний для наращивания добычи.

Из-за соглашения ОПЕК+ компании сократили добычу нефти и в течение 2021 года практически не вкладывали средства в бурение новых скважин. Теперь, когда приближается время выхода из сделки, российские нефтяники могут столкнуться с проблемами по наращиванию добычи, отметил автор статьи.

15 ноября стало известно, что в России разработают технологии добычи «трудной» нефти.

«Сегодня около 60% запасов углеводородов России относятся к категории трудноизвлекаемых. Реализация федерального проекта позволит эффективно разрабатывать пока еще недоступные ресурсы, что может увеличить общие запасы нефти в России на 3-6%», — сказал вице-премьер Александр Новак.