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Экспорт электроэнергии из России будет рекордным за счет поставок в Китай

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Экспорт электроэнергии из России в 2022 году будет выше многолетних значений, в частности за счет поставок в Китай. Об этом в ходе телефонной конференции заявила член правления — врио руководителя блока трейдинга компании «Интер РАО» Александра Панина.

«Мы все равно считаем, что 2022 год будет достаточно благоприятным и, еще раз повторюсь, мы надеемся по итогам года показать параметры выше наших средних многолетних», — сказала она.

В «Интер РАО» ожидают, что к концу 2021 года экспорт электроэнергии составит 21,4 млрд кВт.ч. То есть по итогам года компания планирует поставить максимальные объемы за последние 10 лет.

Основной объем экспорта компании приходится на Финляндию (37%), страны Балтии (23%) и Китай (18%). При этом к концу 2021 года экспорт электроэнергии из России в Китай увеличится на треть, по сравнению с прошлогодними показателями.

«Интер РАО» — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. По итогам последних трех лет (2018-2020 годы) годовой объем поставок в Китай составлял около 3,1 млрд кВт.ч.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Казахстан договорились об экспорте электроэнергии из России.

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