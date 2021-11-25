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Почти половина россиян выбрали отечественные вина

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Отечественные вина стали выбирать более 40% россиян. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Также в категории тихих вин (которые не содержат углекислый газ, то есть не являются игристыми) на российские приходится более 60% всех продаж. Эксперт считает, что у российских вин есть потенциал. В общем ассортименте торговых сетей — членов АКОРТ отечественное вино занимает примерно половину.

«В среднем 40% покупателей предпочитают полусухие вина, 35% выбирают сухие. При этом именно сладость остается одним из ключевых критериев при выборе вина в магазине. Однако за последние два года потребление сладких вин сократилось в среднем на 12%»,— отметил представитель АКОРТ.

Ранее производители российского вина сообщили о резком росте цен на виноград. В Крыму оптовые цены на технические сорта винограда выросли с 60 до 150 рублей за килограмм, а в Краснодарском крае цена увеличилась с 60 до 100 рублей.

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