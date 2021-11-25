На Украине нашли способ заставить Россию продлить транзит газа

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар написал в своей статье для издания «Главред», что России придется продлить транзит газа через Украину или заключить с Киевом новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток — 2».

Он считает, что только давление на газопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к украинской стороне.

«Если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку-2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться», — заявил автор материала.

По его мнению, продление соглашения о транзите газа через территорию Украины в настоящее время не нашло место в планах России.

«Цель Москвы — обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора», — утверждает глава центра.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, то Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Украина при этом настаивает на увеличении поставок российского газа. Страна уже лишилась части транзита, так как Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» по новому контракту с РФ.