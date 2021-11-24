Центробанк рассматривает возможность отмены комиссии в Системе быстрых платежей

Центральный Банк России предлагает продлить программу возмещения комиссий для малых и средних предприятий при использовании Системы быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пленарного заседания Госдумы.

По ее словам, к программе уже подключены около 200 тыс. малых и средних предприятий. Заметен тренд на активное подключение и в 2021 году, и в следующем, в связи с этим в ЦБ уверены, что программу следует продлить на 2022 год, отметила Скоробогатова.

«Мы считаем, что это большая помощь, если они (малый и средний бизнес — прим.) будут принимать безналичные платежи и не платить за это деньги, потому что субсидиями возмещаются их расходы. Поэтому мы бы предложили бы рассмотреть этот вопрос о продлении этой программы на 2022 год», — сказала первый зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что пять российских банков допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. По данным газеты «Известия», речь идет о МКБ, «Зенит», «Открытие», «Санкт-Петербург» и «Дом.рф».