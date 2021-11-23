В бундестаге прокомментировали новые санкции США против «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты анонсировали введение новых санкций по газопроводу «Северный поток – 2», поскольку они заинтересованы в том, чтобы ослабить связи между Россией и Европейским союзом. Иакое мнение выразил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в интервью газете «Известия».

«Но я не думаю, что эти санкции окажут существенное влияние на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2». Большая опасность здесь исходит от оппонентов проекта внутри самого ЕС», — сказал парламентарий.

По его словам, Европейская комиссия может воспользоваться временем, предоставленным для рассмотрения проекта, и отложить ввод в эксплуатацию газопровода на срок до четырех месяцев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести санкции против одной связанной с РФ компании и двух судов, участвующих в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Комментируя соответствующее решение Вашингтона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не хотят отказываться своего «излюбленного» языка и Москва относится к этому негативно, так как считает это незаконным и неправильным.