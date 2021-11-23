В Госдуме сочли сомнительными новые санкции США из-за «Северного потока — 2»

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что новые санкции США в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2», не вызовут каких-либо серьезных последствий. Об этом депутат рассказал в беседе с RT.

«Мы уже привыкли к нарушению и принципов международного права, и правил Всемирной торговой организации, но, как показала практика, эти усилия тщетны. Собака лает — караван идет», — сказал Гутенев.

При этом, по его словам, еще будут попытки задержать и осложнить введение на полную мощность «Северного потока — 2».

«Но, тем не менее, те экономические выгоды, которые от этого получает Евросоюз (не только ценовые, но и с точки зрения энергобезопасности), я уверен, перевесят эти попытки <...> Абсолютно уверен, что каких-то серьезных последствий это не вызовет.

России необходимо внимательно фиксировать все недружественные шаги не только со стороны зарубежных государств, «но и со стороны отдельных персонажей», резюмировал парламентарий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести санкции против одной связанной с РФ компании и двух судов, участвующих в реализации газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.