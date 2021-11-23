РБК: Индия заплатит $590 млн за производство автоматов Калашникова

Вооруженные силы Индии заключили контракт на производство 690 тыс. автоматов АК-203 с российско-индийской компанией Indo-Russian Rifles Private Limited на сумму $590 млн, сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе России и посольстве Индии.

«Проведена большая подготовительная работа, в ходе которой российские специалисты совместно с индийскими партнерами выработали эффективную модель производства. Это позволило оптимизировать затраты на организацию производства на десятки миллионов долларов», — заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

До этого предполагалось, что сумма контракта составит $688 млн. При этом все расчеты будут производиться в индийских рупиях для защиты контракта от американских санкций. Производство автоматов для индийских вооруженных сил будет начато в первом квартале 2022 года, после того, как будет заключен финальный контракт.

Indo-Russian Rifles Private Limited является совместным предприятием индийского государственного оружейного концерна Ordnance Factory Board и российского концерна «Калашников», а также «Рособоронэкспорта».

Ранее стало известно, что «Калашников» поставит Министерству обороны России сотни тысяч автоматов АК-12