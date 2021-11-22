Украина обвинила Россию в поиске особых условий для «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве для создания преференциальных условий для «Северного потока — 2» на европейском рынке.

По его словам, Украина, Европейский союз и Европейская комиссия планируют и дальше требовать, чтобы СП-2 подчинялся нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза. Гава украинского МИД подчеркнул, что только в таком случае российский газопровод не превратится в северное оружие.

При этом Кулеба в очередной раз заявил, что сертификация «Северного потока — 2» связана с гибридными войнами, которые якобы ведет Россия.

«Здесь и кризис с гражданами, которых привезли на границу с Европейским союзом, и обострение ситуации на украинских границах, ...увеличение пропаганды и дезинформации России в странах Евросоюза, и действия России, чтобы парализовать «нормандский формат» и минский процесс — все это элементы одной игры», — заявил министр.

Он добавил, что киевские власти обсуждали свою позицию по России с партнерами, и они с этим согласились.

Ранее Кулеба назвал заслугой Украины задержку запуска «Северного потока — 2».