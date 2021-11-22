В России к Новому году подорожают сладости

Производители кондитерских изделий в преддверии Нового года повысят цены. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

Как рассказали «Известиям» в сети супермаркетов «Верный», компания «Акконд» планирует с 1 декабря поднять стоимость товаров на 4,7-20,5%. Поставщик заявил, что подорожание связано с увеличением стоимости сырья.

Эту информацию подтвердили в компании X5 Group, которой принадлежат магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В отправленном ритейлеру письме производители сладостей также жалуются на рост себестоимости и просят поднять розничные цены.

Ранее в Росстате заявили, что с начала 2021 года в России сильнее всего подорожали продукты из «борщевого набора» — белокочанная капуста, картофель, свекла и морковь. Больше всего подорожала капуста — на 86,2%, картофель вырос в цене на 50%, морковь и свекла — примерно на 30%