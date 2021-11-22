Миграционный кризис на границе ЕС может привести к росту цен в России

Нарушенный из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии товарообмен между РФ и Евросоюзом, может привести к росту цен в российских магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) первому вице-премьеру Андрею Белоусову

В статье отмечается, что транспортный коллапс, который наблюдается в настоящее время на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, грозит перебоями с поставками европейской продукции, включая товары первой необходимости. При том, что на ЕС приходится примерно десятая часть российского импорта.

По информации «Ъ», крупные ритейлеры уже столкнулись с задержками. Поставщики в свою очередь прогнозируют рост цен.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения», — предупредили в КСИИ.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.