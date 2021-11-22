Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме предложили поднять уровень не подлежащего налогообложению дохода 04:47
MK: блогер Саид Губденский спровацировал свою гибель 04:44
В России к Новому году подорожают сладости 04:43
Джикия рассказал о WhatsApp-чате игроков сборной России 04:34
В США более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля... 04:24
Сульшер оценил свою работу в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» 04:15
Франции заявила о молниеносной пятой волне COVID-19 03:59
Главы МИД G7 встретятся в декабре в Ливерпуле 03:58
Эксперты рассказали, как украинские пограничники следят за соцсетями россиян 03:54
Невролог Тургунхужаев рассказал о болях по всему телу у переболевших... 03:49

Миграционный кризис на границе ЕС может привести к росту цен в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Нарушенный из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии товарообмен между РФ и Евросоюзом, может привести к росту цен в российских магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) первому вице-премьеру Андрею Белоусову

В статье отмечается, что транспортный коллапс, который наблюдается в настоящее время на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, грозит перебоями с поставками европейской продукции, включая товары первой необходимости. При том, что на ЕС приходится примерно десятая часть российского импорта.

По информации «Ъ», крупные ритейлеры уже столкнулись с задержками. Поставщики в свою очередь прогнозируют рост цен.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения», — предупредили в КСИИ.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть