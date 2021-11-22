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В ФНС анонсировали отказ от декларации о доходах для физических лиц 3-НДФЛ

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РИА «Новости»

ФАС планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, передает РБК.

Как рассказал главы ФНС, граждане РФ подают около 14 млн таких документов в год. Теперь возможность ввести отказ от заполнения деклараций зависит от доступа специалистов к данным, сообщил Егоров.

Новая стратегия направлена на то, чтобы деклараций не было вообще, пояснил чиновник. Он указал, что плательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.

Отмечается, что обычно НДФЛ уплачивается автоматически. Этот налог сразу удерживают с заработной платы. Но россияне его платят самостоятельно при получении в дар недвижимости, продаже имущества и в других случаях. Граждане должны подавать декларацию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогами. Уточняется, что злоумышленники рассылают письма, в которых они якобы уведомляют о необходимости в срок до 1 декабря перечислить 13% НДФЛ с двух уже произведенных в стране выплат. Речь идет о 10 тыс. рублей, которые россияне получили на детей школьного возраста перед началом учебного года и о такой же сумме, перечисленной осенью пенсионерам.

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