Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Об этом сообщил председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, его слова приводит ТАСС.

«Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. <…> Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу», — сказал он.

По его словам, комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал все поправки президента. Федеральным бюджетом полностью предусматривается их финансовое обеспечение, добавил он.

Ранее Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год больше, чем планировалось ранее. Он объяснил решение скачком инфляции. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему размер МРОТ. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.