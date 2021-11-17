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В аппарате Новака оценили предложение США Китаю начать продажу нефтяных резервов

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Lucas Jackson/Reuters

В пресс-службе вице-премьера Александра Новака, курирующего энергетику, «Газете.Ru» сообщили, что до ближайшего заседания ОПЕК+ Россия не станет предпринимать каких-либо действий в связи с переговорами Китая и США по продаже стратегических запасов нефти.

«Россия находится в рамках сделки ОПЕК+. Поэтому мы не собираемся снижать объемы нефтяной добычи из-за возможных договоренностей Китая и США. У нас со странами ОПЕК есть общие договоренности по уровню добычи нефти. С учетом этого фактора реакция на какую-либо сделку Пекина и Вашингтона – какая-то странная история», — заявили в пресс-службе.

По словам представителя Новака, Москва будет выполнять взятые на себя обязательства по нефтедобыче. «Раньше 2 декабря, когда состоится следующее заседание ОПЕК+, ожидать каких-либо действий со стороны России было бы преждевременно. Тогда уже можно будет вносить корректировки по уровню добычи. До этой даты какие-либо изменения не планируются», — говорится в сообщении.

Накануне во время виртуального саммита президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, хозяин Белого дома предложил Пекину начать использовать свои нефтяные резервы для стабилизации цен на топливном рынке. Запасы США оцениваются в 730 млн баррелей, у Китая — около 200 млн.

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