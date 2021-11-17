Депутат Рады объяснил план США по остановке «Северного потока — 2»

США пытаются остановить запуск российского газопровода «Северный поток — 2», используя в качестве повода для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, а также сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить [«Северный поток — 2»]. Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», — заявил он.

По словам Рабиновича, заявления о вероятности вооруженного конфликта с Россией выгодны в том числе и украинской власти, так как благодаря этому им удается сеять панику в обществе и отвлекать население от внутренних проблем в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши являются попытками переложить проблемы «с больной головы на здоровую».